Modifiche agli stanziamenti o stop alle corse nel 2022

Bologna, sabato 4 dicembre 2021 – Di seguito la lettera avente come oggetto i rapporti MIPAAF / Società corse in relazione al biennio 2022/24:

Il Gruppo Ippodromi Associati per conto delle Società ad esso aderenti, comprese le società SNAITECH S.p.A e Valentinia Srl, come già evidenziato nella riunione di giorno 23 novembre u.s., tenuto conto della insostenibile situazione economica che si determinerà con l’approvazione del Disegno Di Legge N. 2448 – bilancio previsionale dello Stato 2022-2024 ribadiscono, in assenza di adeguata modifica dello stanziamento assegnato – e fino a quando non saranno stanziate ulteriori adeguate risorse sul capitolo di bilancio relativo alle società di corsa – , di non essere disponibili a proseguire l’attività ippica agonistica per l’anno 2022 e, pertanto, invitano il Ministero in indirizzo ad astenersi nel frattempo dall’inserimento nel calendario corse 2022 degli ippodromi gestiti dalle scriventi società. Conseguentemente anche i servizi di allenamento subiranno le necessarie razionalizzazioni.

Considerato che siffatto stato delle cose determinerà gravissime conseguenze sull’intera filiera ippica, si ribadisce la necessità di un urgentissimo incontro, già richiesto con lettera PEC in data 17 novembre e più volte sollecitato, al fine di comprendere come il Ministero intende affrontare il gravissimo problema evidenziato.

I firmatari

Le Società facenti parte del Gruppo Ippodromi Associati:

Alfea SpA Pisa

Hippogroup Cesenate SpA Bologna – Cesena

Hippogroup Roma Capannelle Srl Roma GL – Roma TR

Hippogroup Torinese SpA Torino

Ippica di Capitanata Corse Srl Castelluccio dei Sauri

Ippodromi Partenopei Srl Napoli GL – Napoli TR

Ippodromi Meridionali Srl SS. Cosma e Damiano

Ippomed Srl Siracusa GL – Siracusa TR

Ippodromo del Casalone Srl San Giovanni Teatino TR – Grosseto GL

Merano Galoppo Srl Merano

Nordest Ippodromi SpA Treviso GL – Treviso TR – Trieste – Ferrara

S.A.M.A.C. snc Civitanova Marche

Società Varesina Incremento Corse Cavalli Srl Varese

Altre Società che hanno aderito non appartenenti al Gruppo Ippodromi Associati:

SNAITECH S.p.A Ippodromi di Milano GR e TR, Montecatini: Il Direttore BU Ippodromi Lorenzo Stoppini

Valentina Srl ippodromo di Pontecagnano: Il legale Rappresentante avv Valentino Lenza