Montegiorgio: una domenica di grandi emozioni

Bologna, sabato 21 agosto 2021 – Nella magica serata di domani a Montegiorgi, i migliori 10 drivers si sfideranno sulla pista dell’ippodromo San Paolo nella speranza di guadagnarsi il titolo italiano, giunto alla sua 41 esima edizione. I protagonisti: Alessandro Gocciadoro, Antonio di Nardo, Roberto Vecchione, Federico Esposito, Vincenzo Piscuoglio dell’Annunziata, Vincenzo Luongo, Dario Battistini, Maurizio Cheli, Daniele Cuglini e Giuseppe de Filippis.

Il giorno che tutti gli appassionati di trotto attendono sta per arrivare. Domenica 22 agosto all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio, la famiglia Mattii mette in tavola la carta più bella della stagione estiva di corse in notturna: la finale del Campionato Italiano Guidatori Trotto 2021. E’ una serata veramente speciale carica di agonismo e grande spettacolo. Inoltre in questa 41esima edizione l’ippodromo Marchigiano mette in campo, probabilmente per la prima volta nel mondo dell’ippica, una scenografia fluida, parte integrante della campagna di comunicazione.

Il programma di domenica proporrà nove corse fra le quali spiccano: la settima con il Gran Premio Marche Maschi Elio Mattii, per maschi indigeni di tre anni corsa gruppo 3 con una dotazione premi di 40.040 euro; la quinta prova con il Gran Premio Marche Filly Livia Grisafi Mattii, per femmine indigene di tre anni recante le stesse caratteristiche della prova dedicata ai maschi, 2060 i metri da percorrere per entrambe le prove dei GP Marche. Cinque saranno le prove dedicate agli sfidanti del Campionato Italiano Guidatori: terza, quarta, sesta, ottava e la nona corsa col GP Basilio Mattii; un Gruppo3 per cavalli anziani sulla distanza del miglio per una moneta di Euro 40.400

Fonte: Gaet