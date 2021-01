USA: Umberto Rispoli fra i top jockey 2020

Bologna, sabato 2 gennaio 2021 – È stato un anno molto particolare anche per i nostri connazionali lontani dalla loro terra d’origine.Tra quelli che si sono particolarmente distinti c’è sicuramente Umberto Rispoli che, in seguito ai brillanti risultati conseguiti in America nel 2020 alla sua prima stagione negli States, è stato subito inserito dal sito US Racing tra i 5 jockeys considerati i migliori dell’anno. Gli altri fantini nominati sono Joel Rosario, Ricardo Santana Jr, Jessica Pyfer e Samy Camacho. Per chi volesse dare una mano a Umberto, a salire in graduatoria, è possibile votarlo seguendo questo link: www.usracing.com/usr-awards. Si può votare Umberto e condividere il voto sui social. Facciamo sentire meno lontano il nostro connazionale che con orgoglio ha difeso il Tricolore all’estero.

Rispoli, di origini napoletane anche se nato a San Severino Marche, è uno dei pochi top jockey nostrani non appartenente a quella fucina di grandi monte che è la Sardegna. Umberto si è distinto ovunque sia andato, durante la prima fase della sua carriera in Italia ha vinto 5 Gruppi1 e ha battuto il record di vittorie in una stagione spodestando una leggenda come Gianfranco Dettori, Il primato di Dettori, 229 vittorie, ha resistito per 20 anni fino al 2009 quando Rispoli alzò l’asticella a 245 vinte. In Francia per cinque anni con due Gruppi1 all’attivo e tantissime vittorie. Per tre stagioni ha svolto attività anche a Hong Kong con un Gruppo1 all’attivo. Nel 2019 il salto dall’altra sponda del Pacifico con ottimi risultati che gli hanno consentito di arrivare ai vertici nell’anno appena concluso

Fonti: Racing Post, Equos