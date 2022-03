Aveto: i Selvaggi ci aspettano

Bologna, 24 marzo 2022 – Riparte con grande energia il programma delle attività di Wild Horsewatching, alias gli amici dei Selvaggi dell’Aveto.

Con la primavera appena iniziata e tanta voglia di ‘staccare’ dalle brutture della cronaca, niente può fare meglio che ‘ri-sintonizzarsi’ con la natura. Con rispetto. In punta di piedi. Gustando i silenzi e i rumori discreti di un bosco. E pronti a lasciarsi stupire da una porzione di terra, tra la Liguria e l’Emilia, che ha un fascino tutto suo.

Arricchito sicuramente dalla presenza dei nostri Selvaggi che si concedono, a debita distanza, all’ammirazione di quanti scelgono di volerli incontrare.

I cavalli selvaggi dell’Aveto, con la loro presenza fiera, sono diventati sicuramente un elemento di richiamo per il turismo più green che seguendo le loro tracce ha fatto amicizia con luoghi magici.

In pratica si sono rivelati una vera risorsa per il territorio, premiando la fatica di quanti in loro hanno creduto fin dall’inizio.

Come gli amici di Wild Horsewatching che, con il 27 marzo, aprono la grande stagione 2022 delle escursioni e di altre iniziative. Accanto all’horsewatching, sono infatti previste giornate dedicate al ‘wild explorer’ ed eventi speciali come il corso di fotografia o le giornate in sella.

Per chi volesse informazioni sulle diverse iniziative in programma: Paola Marinari 335.1256403; Evelina Isola 347.3819395 oppure www.icavalliselvaggidellaveto.com