Grimaldi Lines e Fise ancora insieme

Bologna, 25 marzo 2022 – Il viaggio che passa attraverso la passione per il cavallo vede anche per il 2022 la Federazione Italiana Sport Equestri e Grimaldi Lines percorrere la stessa rotta.

La Federazione e la compagnia di navigazione, leader del trasporto marittimo di passeggeri e merci nel Mediterraneo, hanno rinnovato, infatti, l’accordo di collaborazione anche per l’anno in corso.

La convenzione dedicata ai tesserati FISE offre agevolazioni e sconti sui biglietti per i collegamenti marittimi da/per la Grecia, da/per Brindisi, da/per la Spagna e naturalmente da/per le isole maggiori: Sardegna e Sicilia.

L’accordo prevede sconti nei diversi periodi dell’anno e studiati in base alle esigenze di tutti i passeggeri.

Per beneficiare delle promozioni Grimaldi Lines riservate a FISE, sia per passeggeri in presenza di animali vivi che per passeggeri in assenza di animali vivi, sarà necessario presentare la tessera federale in corso di validità al momento della prenotazione.

Per tutti i dettagli contenuti in questa e in altre convenzioni pubblicate sul sito web federale CLICCA QUI

Fonte: Fise