Che bello trovarsi in regione

Bologna, 20 gennaio 2023 – Lo scorso 17 gennaio, Cervignano del Friuli è stato per una serata il centro del mondo equestre in regione, in Friuli Venezia Giulia. Si è infatti tenuta l’annuale serata di Gala del Comitato Regionale Fise. Una ricorrenza annuale, dicevamo. Che sicuramente è oramai diventata, negli anni, un’espressione di costume, quasi una tradizione… Eppure, quello di quest’anno è stato un evento che ha portato con sé un vento nuovo. Per forma e sostanza.

Iniziamo dalla forma. La serata di Gala di quest’anno ha ottenuto un successo ‘numerico’ difficilmente ipotizzabile in Friuli Venezia Giulia. All’appello con la serata dei premi per i protagonisti degli sport equestri hanno risposto in oltre 500, segnando praticamente un raddoppio delle adesioni raccolte nelle edizioni passate.

«È stato un successo che ha lasciato sorpreso anche me» ha ammesso il presidente Massimo Giacomazzo. «Sapevo che in virtù del nostro lavoro potevamo benissimo ambire a una buona adesione… Ma trovarsi tra così tanti amici è stato davvero emozionante».

Tanti amici… E veniamo quindi al tema della sostanza.

Il clima complessivo della serata, che ha avuto un buon ritmo e i tempi giusti, è stato sicuramente un importantissimo valore aggiungo. La percezione è che la grande famiglia dell’equitazione si sia raccolta alla Gala non solo perché ‘appuntamento-passerella’ bensì per mostrare tutta la voglia di stare insieme. Fieri di essere parte di una identità regionale che vanta una coesione di eccezionale compattezza.

«Una cosa che è sicuramente emersa – è ancora Giacomazzo a parlare – è lo spirito territoriale dei nostri atleti. Fino a un po’ di tempo fa, molti cominciavano la loro carriera equestre in regione ma appena crescevano un po’ di livello tendevano ad allontanarsi. Oggi invece rimangono. E sono fieri di contribuire ai successi del Friuli Venezia Giulia. È cambiato lo spirito e ciò non può che farmi piacere. È questa la storia che ci ha raccontato la serata del Gala. Un clima positivo e una grandissima voglia di fare squadra».

Testimoni d’eccezione del successo incassato dalla serata del Comitato Regionale Fise Friuli Venezia Giulia, sono intervenuti il presidente regionale Coni Giorgio Brandolin, il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco di Paola, il presidente Fise Veneto Clara Campese e il Consigliere federale Luigi Favaro.

«Ringrazio tutti i tesserati, gli istruttori, i cavalieri con le loro famiglie, gli addetti ai lavori di ogni ordine e grado, la Fise, il mio consiglio e la mia segreteria. Tutti coloro che, in regione, hanno respo possibile il raggiungimento di questo traguardo. E naturalmente ringrazio il nostro sport che, in virtù della presenza dei cavalli, per me rimane il più bello del mondo» ha concluso infine Giacomazzo, auspicando per tutti un 2023 ricchissimo di nuovi successi.

Fonte: CS Fise Friuli Venezia Giulia