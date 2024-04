Csaba Dalla Zorza: bon ton ed eleganza a tavola e in scuderia

Bologna, 4 aprile 2024 – Elegante, raffinata, perfetta padrona di casa e: amante dei cavalli. Csaba Dalla Zorza, protagonista di Cortesie per gli ospiti, tra un libro e un consiglio su come apparecchiare una tavola non rinuncia a passare del tempo in scuderia. Passione che condivide insieme alla figlia Ludovica detta Lilly la quale è la vera amazzone di casa. La regina delle buone maniere, attraverso i suoi social, spesso documenta con foto e video i week end trascorsi in maneggio o in qualche concorso, sottolineando il suo amore per gli animali tutti e per i cavalli. Uno stile inconfondibile il suo che non poteva che farla avvicinare anche all’equitazione con la sua eleganza formale e inglese. Pantaloni beige a sbuffo, stivali in pelle, camicie e mantelle: un equestrian mood degno di una passeggiata a cavallo nelle colline della Gran Bretagna. Csaba, che vediamo ogni sera su Real Time con il seguitissimo “Cortesie per gli ospiti” affiancata dallo chef Roberto Valbuzzi e dall’influencer già vincitore del GF Tommaso Zorzi, è da anni il riferimento per il bon ton e per tutto quello che riguarda il buon gusto. Autrice di numerosi libri, l’ultimo dei quali “Alla mia tavola” è stato presentato proprio una settimana fa. Una vera e propria guida che gira intorno all’arte della tavola e della mise en place attraverso 12 occasioni, che vanno dal pranzo allestito nell’orto, in Toscana, a una cena in città per un giorno speciale. Una vita insomma circondata dal bello e dall’eleganza che non poteva non passare anche attraverso i cavalli