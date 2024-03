Horse Green Experience Tour 2024

Bologna, 30 marzo 2024 – Il 3 aprile, la Camera di Commercio TNO di Pisa punterà i riflettori su un tema di estrema attualità. Grazie alla sinergia con Horse Green Experience, si approfondirà attraverso un fitto palinsesto di iniziative, il tema del turismo a cavallo quale risorsa inestimabile del nostro territorio. Un argomento dalle mille sfaccettature che verrà ‘assaggiato’ nella cinque-giorni pisana con un calendario molto articolato.

Tra i vari appuntamenti con Horse Greeen Experience Tour 2024, venerdì 5 aprile si terrà anche un interessante convegno dal titolo “Turismo e Cavalli: un’opportunità di sviluppo economico da non perdere”. Organizzato dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest in collaborazione con la rete di imprese Final Furlong, Il convegno mira alla promozione dello sviluppo dei territori e delle loro economie attraverso il cavallo. Temi quali turismo, marketing territoriale, biodiversità, tutela dell’ambiente, mobilità sostenibile, formazione, comunità locali e ruralità sono alcuni degli argomenti affrontati nelle relazioni della mattinata di lavori.

Per quanto riguarda invece il programma delle altre giornate, segnaliamo che il giovedì 4 ci sarà un tavolo di lavoro per la costituzione della cabina di regia istituzionale dell’Equiraduno del Giubileo 2025 lungo la via Francigena. Mentre venerdì 5, dopo il convegno, ci sarà una tavola rotonda tra le istituzioni e il mondo degli Istituti tecnici agrari della Toscana.

Domenica 7, tutti a San Rossore, in ippodromo, per il Gran Premio Pisa e per la premiazione dei cavalieri di Natura a Cavallo che avranno preso parte al test event del Giubileo 2025 del sabato.