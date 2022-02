Il programma di fecondazione artificiale Anacaitpr

Verona, 10 febbraio 2022 – Già dal 2020 ANACAITPR ha riattivato un Programma di fecondazione artificiale al fine di mettere a disposizione degli allevatori della nostra razza questo importante servizio tecnico utile per i nostri breeders che sono sempre alla ricerca di nuove opportunità di accoppiamenti di pregio per le loro fattrici.

Il dare vita nuovamente ad un servizio di fecondazione artificiale ha rappresentato un importante impegno dopo molti anni che nella razza mancava un punto di riferimento per la f.a.

Il Programma riprende anche nel 2022 e protagonista sarà anche quest’anno lo stallone OSCAR G 166502 che opererà presso Centro Regionale Incremento Ippico di S.Maria Capua Vetere – Regione Campania.

Una nuova collaborazione che nasce quest’anno e che si avvale della professionalità del Centro campano.

Gli ordinativi di seme e tutta l’attività sarà gestita direttamente dal Centro.

ANACAITPR, nel suo ruolo di Ente selezionatore, fornirà il supporto tecnico per promuovere questo progetto presso gli allevatori, ma soprattutto fornirà la sua consulenza tecnica per gli accoppiamenti guidati.

Una partnership che inizia quest’anno ma che è programmata per essere pluriennale, in quanto il Centro di S. Maria ha realizzato importanti investimenti per dotarsi di un Centro di fecondazione artificiale ben attrezzato e con personale di alta professionalità.

Gli allevatori, del resto, possono contare sul consueto supporto da parte di ANACAITPR non solo per la parte tecnica ma anche per ogni aiuto organizzativo.

Il servizio inizierà il 28 febbraio 2022 e le prenotazioni possono essere fatte già dal 25 febbraio.

Per informazioni:

Centro Incremento Ippico di S. Maria Capua Vetere D.ssa A. Conte +39 329 8586990

ANACAITPR direzione@anacaitpr.it cell +39 348 2287594 – +39 348 9346916

Il Direttore

Giuseppe Pigozzi

ANACAITPR

ASSOCIAZIONE NAZ. ALLEVATORI

DEL CAVALLO AGRICOLO ITALIANO DA TPR

Via Verona 90 37068 Vigasio (Vr)

Tel+39 045.8201622 – +39 348 2287594