L’Accademia del Gala d’Oro riparte dalla Sicilia

Verona, 10 maggio 2022 – L’aspettavano in tanti, e adesso è arrivato.

Parliamo del Corso A dell’Accademia del Gala d’Oro, brand di Fieracavalli Verona, dedicato alla formazione di chi desidera diventare artista equestre e che si terrà in Sicilia.

E il corso si chiama proprio così: “Essere Artista Equestre”.

I dettagli ce li spiega Dario Milanese, direttore dell’Accademia: “Quest’anno la Fiera Mediterranea del Cavallo, patrocinata da Fieracavalli, si moltiplica per due: nei giorni dal 20 al 22 maggio sarà al Centro Equestre Mediterraneo di Ambelia, e il 28 e 29 maggio all’Ippodromo della Favorita di Palermo. Proprio alla Favorita si terrà il Corso A dell’Accademia del Gala d’Oro”.

A chi è rivolto questo corso?

“A tutti coloro che hanno l’aspirazione di diventare artisti equestri. Si tratta di un corso formativo a tutto tondo, che al di là della tecnica equestre si occuperà prima di tutto del welfare e della corretta gestione del cavallo, e della sicurezza sua e del cavaliere. Poi da lì in poi ognuno si specializzerà, ma la base fondamentale è questa”.

Quali saranno gli altri argomenti trattati?

“I docenti approfondiranno diversi temi: sceneggiatura, scenografia, costumi, make up, colonne sonore, temi storici oltre a un inserto dedicato all’organizzazione e alla regia dello spettacolo equestre”.

Chi saranno i docenti?

“Oltre a me ci saranno Antonio Giarola che è anche presidente dell’Accademia, Maria Baleri che non ha bisogno di presentazioni, Mario Stendardi che è il compositore storico del Gala d’Oro, Renato Gastaldelli che ne è da sempre il costumista”.

Requisiti minimi per accedere al Corso A?

“Per quanto riguarda l’età ci affidiamo al buon senso: i bambini di 5 anni no, ma ci sono tanti ragazzi dai 14 ai 18 anni molto interessati e che potrebbero giovarsi di questa occasione. Anche per quanto riguarda la tecnica equestre non ci sono asticelle: il livello del Corso A è puramente teorico, non si toccano cavalli. Porteremo costumi per far vedere come sono realizzati, spiegheremo i trucchi per realizzare scenografie con il fuoco in sicurezza. Faremo entrare i partecipanti dentro all’anima dello spettacolo equestre perché possano cercare di realizzare al meglio le loro aspirazioni”.

E una volta finito il corso?

“Ai partecipanti verrà consegnato l’attestato di partecipazione, che è indispensabile per accedere ai corsi successivi di livello B. Teniamo molto a questo, perché non si può pensare di superare gli step successivi se non si sono acquisite le nozioni fondamentali. Chi ha portato a termine il Corso A è promosso in automatico alla possibilità di partecipare ai corsi specializzati successivi: alta scuola volteggio acrobatico o classico piuttosto che la posta ungherese o altri. Abbiamo insistito molto su questo perché vediamo troppo spesso esibizioni egregie che però sono massacrate da costumi improbabili, musiche sbagliate ed è un peccato. Per fare questo lavoro ci vuole esperienza, e noi vogliamo trasmetterla”.

Un’occasione da non perdere: le iscrizioni sono aperte sino al 26 maggio 2022.

Per ogni informazione: mobile 348/2204518, mail to: accademiagaladoro@gmail.com