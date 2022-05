Tolentino: al Castello della Rancia anche la Fanfara a cavallo della Polizia

Macerata, 6 maggio 2022 – A Tolentino il 2 e 3 maggio del 1815 si tenne una celebre battaglia tra l’esercito austriaco e quello napoletano, guidato dal re di Napoli Gioacchino Murat che da alcuni è considerata come prima battaglia del Risorgimento italiano.

Vinsero gli austriaci, i Borbone tornarono sul trono di Napoli: Tolentino celebra l’evento con una rievocazione storica raffinata e, quest’anno, anche con la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato.

La manifestazione si tiene ogni anno al Castello della Rancia e dilaga anche nel resto del centro storico della cittadina. Ambientazioni a tema, rievocatori in costumi dell’epoca, parata di gruppi storici, la ricostruzione di un accampamento militare dell’epoca colto nei momenti prima della battaglia.

Per i visitatori sarà come visitare un museo a cielo aperto. Potranno osservare gli equipaggiamenti ricostruiti con fedeltà e immaginare come si dovevano sentire i Cavalleggeri del 2° Reggimento dell’esercito napoletano prima della battaglia.

Ad aggiungere spettacolo quest’anno a Tolentino ci sarà anche la Fanfara della Polizia di Stato. Prima esibizione sabato 7 maggio alle 21,30 in Piazza della Libertà, bis domenica alle 11 nello stesso luogo in occasione della parata dei gruppi storici.

La Fanfara a cavallo della Polizia è composta da 23 elementi, montati come da tradizione su cavalli grigi, che oltre alle tradizionali marce di cavalleria eseguiranno anche musica classica e contemporanea.

Le vie del centro saranno animate da viandanti, soldati, osti, popolani, cartomanti, Cavalleggeri e soldati creando così angoli curiosi di vita popolana. La notte è lunga e tra cortei, balli e musica d’epoca tutti saranno coinvolti da questa atmosfera.

Anima della festa l’Associazione Tolentino 815, la cui presentazione recita: “Fondata nel 1996, l’associazione si pone l’obiettivo di promuovere, dal punto di vista culturale e turistico, Tolentino e la zona circostante. Calarsi nel passato per farlo rivivere e conoscere a tutti, attraverso una ricostruzione storica, il più possibile rigorosa, con l’aggiunta dell’elemento spettacolare. L’Associazione cura iniziative di vario genere come convegni, mostre, ricerche e pubblicazioni e promuove viaggi di studio, incontri e scambi con enti e associazioni private e pubbliche, italiane e straniere. Un altro obiettivo è quello del recupero e fruizione del patrimonio storico-artistico legato agli avvenimenti, per strutturare il Parco Storico dei Luoghi della Battaglia di Tolentino, il quale comprende anche Macerata e Pollenza, con il Museo della Battaglia e delle Armi e relativo Centro di Documentazione bibliografica, fotografica e Diorama presso il Castello della Rancia”.

Se passate dalle Marche questa settimana non perdetevi questa occasione: conoscerete un altro delizioso angolo d’Italia, e per di più ci saranno tanti cavalli.