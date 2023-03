Fise Abruzzo: il 16 e 17 giugno aggiornamento per guide e tecnici di equitazione di campagna

L’Aquila, 29 marzo 2023 – News dal sito del comitato regionale Fise dell’Abruzzo.

Il Comitato Regionale FISE Abruzzo, in accordo con il Referente regionale, comunica che per le Guide ed i Tecnici di I e II livello di Equitazione di Campagna sarà possibile aggiornarsi partecipando al Raduno Regionale di Turismo Equestre tratta “Tratturo Regio Pescasseroli – Candela”, in programma nei giorni 16 e 17 giugno 2023.