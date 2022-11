Fise Campania: anche il Futurity 2022 scivola via bene

Verona, 16 novembre 2022 – Verona porta bene agli amici campani.

E nel 5° giorno di gare del Futurity IRHA-IRHBA-NRHA 2022 da Fise Campania ci aggiornano sulle performances dei loro atleti.

Dopo i go di qualificazione per le finali Futurity 3 e 4 anni, da lunedì 14 novembre hanno preso il via i Campionati Italiani Assoluti 2022.

Ai cui accedono solo coloro che, partecipando al Campionato Regionale di appartenenza, si sono classificati tra i primi 5 di ogni categoria.

Fiato sospeso oggi con 2 atleti campani in gara nelle categorie Non Professionisti, tra i ben 76 i binomi in gara.

Il nostro fiore all’occhiello, Fabio De Iulio, non si è smentito neanche stavolta, salendo sul secondo gradino del podio.

De Iulio ha conquistato la medaglia d’argento cat. Non Pro in sella a Gunnaroostya, con lo score di 217.

Buona anche la prova di Achille Materiale su El Bonny Whiz, medaglia d’oro cat. Rookie 2021, quest’anno classificatosi 11° nella cat. Limited Non pro.

Il prossimo appuntamento con i nostri Atleti in gara giovedì 17: incrociamo le dita!

Dal comunicato di Daniela Lukacs per Fise Campania, qui tutti i risultati del Futurity