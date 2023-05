Gran Premio Città di Cagliari: un successo annunciato

Cagliari, 8 maggio 2023 – Nella serata di domenica 7 maggio la cittá di Cagliari ha applaudito i binomi che si sono sfidati sul campo gara in erba del Circolo Militare “Generale Rossi”.

L’A2* “Città di Cagliari” + Trofeo Brevetti, che ha visto la partecipazione di più di 220 iscritti provenienti da tutta l’Isola, ha confermato l’ascesa degli sport equestri anche in Sardegna.

Il campo in erba (considerato uno dei migliori in regione) è riuscito a mettere in difficoltà anche i cavalieri più esperti, complici i percorsi molto tecnici studiati dai Direttori di campo Francesco Vano e Furio Tocco.

Alcune categorie, riservate alla visione dei binomi under 18 che parteciperanno con i colori della bandiera sarda durante la kermesse romana di Piazza di Siena, hanno visto la presenza del selezionatore e tecnico federale Giovanni Lucchetti che ha potuto constatare dal vivo la preparazione dei giovani binomi proprio su un campo in erba.

Vediamo ora chi si è ben distinto nelle gare clou di domenica, premiate da molte tra le più alte autorità civili e militari, invitate per la prestigiosa manifestazione che ha dato dimostrazione di essere una ottima location per eventi di questo calibro.

Gran Premio Città di Cagliari C140

A salire sul gradino più alto del podio è ancora lui, già protagonista di molte vittorie, Giovanni Carboni su ITS G, castrone baio Kwpn che si destreggia su queste altezze in maniera impeccabile e si aggiudica il GP con l’unico doppio netto. E poi c’è lei, la piccola Alen, femmina Sella Italiana da Cormint e da una figlia di Quidam de Revel che, sotto la sella del suo allevatore nonché proprietario Davide Pusceddu, conquista la medaglia d’argento con il pubblico esaltato al suo passaggio.

Medaglia di bronzo per uno dei veterani dell’equitazione sarda Gianleonardo Murruzzu in sella ad un’altra stella dell’allevamento italiano, Taissa Sarda. Quarto posto ben meritato per il giovane cagliaritano Antonio Meloni su Vadir, seguiti da Venerella, castrone baio montato da Giovanni Onnis. Curioso come questi due soggetti nascano entrambi da Nadir di San Patrignano e da due figlie di Piradin.

C130 a difficoltà progressive

Vince indisturbato con 44 punti Barein montato da Gianleonardo Murruzzu, seconda posizione per Piero Pala e Vento di Maestrale, medaglia di bronzo per l’amazzone Cora Boselli in sella a Quinta Luna, sella italiana da Acobat I x Olimpique London.

C125 a due manches Gran Premio 1° grado (Visione P.zza di Siena)

La classe e la preparazione del giovanissimo Gabriele Visca in sella all’espertissimo Courdney vincono con i due percorsi netti questa categoria seguiti da una promessa dell’equitazione sarda Nicolò Cocco in sella al suo possente grigio Carucho che vola sopra gli ostacoli guadagnando una meritatissima seconda posizione. Terzo il binomio Matteo Brandinu su Berenice, un’altra figlia di Nadir di San Patrignano classe 2017. Quarta posizione per un altro Cocco: questa volta si tratta di Riccardo Cocco, che in sella al suo Luchico conclude la gara con 4/4.

Ottima anche la prestazione dell’amazzone Beatrice Schirru, protagonista di piazzamenti anche fuori regione, che anche in questa occasione si è ben difesa in sella alla sua Della Spock. Ultimo tra i premiati Marco Arca in sella a Zinniga che si aggiudica la sesta posizione.

Classifica finale Trofeo Brevetti

Cinquanta giovani di sono sfidati per tre giorni di fila tra sorrisi e lacrime per aggiudicarsi l’ambito Trofeo Brevetti che ha visto vincitrice assoluta Marta Murruzzu, figlia di Gianleonardo, in sella a Bramin. Medaglia d’argento per una altra figlia d’arte: questa volta si tratta della giovanissima Azzurra Pau in sella alla velocissima Meredith del Mehnir seguita dalla compagna di scuderia Letizia Fois, in sella al suo Kannon Bay.

A tutti i giovani che hanno partecipato l’augurio che sia solo l’inizio di una bella avventura che ha un unico grande protagonista: il Cavallo, o il Pony per i più piccoli, che merita tutto il nostro rispetto e le nostre attenzioni anche nelle giornate no, quando il risultato non arriva!

Tutte i risultati delle altre categorie delle tre giornate di gara su Equiresult

Comunicato stampa a cura di Romina Ripa