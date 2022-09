“Io ti guido”: il meraviglioso progetto di Paradriving di Carolina Cei

Lo sport è uno strumento unico di benessere fisico e psicologico, ma anche un diritto–opportunità che la FISE Piemonte intende garantire a tutte le persone con disabilità, offrendo la possibilità di praticare una equitazione agonistica adattata e adeguata alle singole esigenze.

Il progetto di promozione regionale della FISE Piemonte “Io ti guido” nasce con l’intento di far conoscere a un’utenza più ampia la disciplina del Paradriving e degli Attacchi Integrati, avvicinando a questa realtà ancora poco conosciuta futuri driver, istruttori e tecnici. Agonismo e disabilità, in ambito equestre, sono più vicini di quanto si pensi, un traguardo da raggiungere per chiunque senta il bisogno di mettersi alla prova.

“Il Paradriving consente un approccio facilitato al cavallo, permettendo l’inclusione delle persone con disabilità in modo spontaneo e naturale” spiega Carolina Cei, referente regionale Paradriving e ideatrice del progetto. “Gli atleti già tesserati saranno accompagnati in un percorso agonistico, a cominciare dalla Classificazione, mentre i nuovi driver saranno “reclutati” grazie a giornate divulgative e di sensibilizzazione”

“Io ti guido”, progetto sostenuto dalla Federazione Italiana Sport Equestri, mette a disposizione l’esperienza della FISE Piemonte, i suoi tecnici e le sue strutture. Il raggiungimento dell’obiettivo è costruito attraverso delle tappe teoriche e pratiche. Il primo step è la formazione: a inizio ottobre prenderà il via l’Unità Didattica 3/sei, seguita dalla Unità Didattica 4/AIPD (entrambe gratuite)e da una Unità dedicata alla formazione dei groom che si occupano di Paradriving. Secondo passo le giornate formative e informative, con prove gratuite di guida, aperte a tutti, la prima delle quali si svolgerà presso l’Asd

Cascina Nuova di Oviglio a fine ottobre con il driver pluripremiato Cristiano Cividini.

“Entro l’anno acquisteremo una carrozza adattata che ci consentirà di accrescere il potenziale del progetto- continua Carolina. Grazie alla Fise e al Comitato Regionale per aver creduto fin da subito in questa iniziativa”

Testimonial del progetto è Veronica Cei, sorella di Carolina (istruttrice federale di II Livello e driver, medaglia d’oro Campionato Italiano di Combinata categoria G1), coinvolta fin da subito nell’iniziativa. Veronica e il suo Aron hanno conquistato la medaglia d’argento al debutto in concorso in occasione del Campionato Italiano di Combinata di inizio agosto 2022, categoria Integrati. L’atleta piemontese è stata la prima non vedente in Italia a partecipare a una gara di Paradriving.

(Nella foto Veronica Cei- a sinistra- e Carolina Cei a destra)

Fonte: Ufficio Stampa FISE Piemonte