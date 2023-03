Trofeo pony club in Lombardia: giornate emozionanti

Bologna, 15 marzo 2023 – Tutti in sella in Lombardia. Slalom tra i pali, coni, tazze, bandierine, oggetti da raccogliere da terra, tutto serve per segnare punti positivi per la squadra. E poi ancora dressage, salto ostacoli e la prova di stile, endurance, polo, attacchi, i primi salti in cross-country… Ma, nonostante le differenze di discipline e di andature, su un fatto non si sgarra. Con questo Trofeo Pony Club targato Lombardia ci si diverte un mondo. E oltre a lottare per fare vincere il proprio team, l’obiettivo finale è quello di passare due bellissime giornate in sella ai pony, seguiti dagli istruttori e dai genitori arrivati in gran numero per applaudire e sostenere i mini allievi delle scuole lombarde.

Alla prima tappa del trofeo, che si è disputata sui campi delle Scuderie San Giorgio di Verolanuova, Brescia, si sono iscritti poco più di 450 giovanissime amazzoni e cavalieri che hanno dato vita, con la bellezza di 1150 percorsi, ad una “due giorni” intensa ed emozionante. La formula del trofeo piace sempre di più: oltre ad avvicinare i più piccoli al mondo dei pony, è propedeutica ed educativa per il progressivo approccio alle varie discipline praticate all’interno della Fise. Nel ricco programma del Trofeo Club è stato inserito il Trofeo LoVeER Pony, un progetto che nasce dalla volontà di collaborazione tra Regioni (Lombardia, Veneto e Emilia Romagna) che dia la possibilità di far vivere ai ragazzi un’esperienza fuori dalla propria Regione in un clima di sana competitività.

I Consiglieri di Fise Lombardia presenti alla manifestazione, dopo aver raccolto pareri entusiasti da parte dei genitori e istruttori, hanno premiato i piccoli Campioni saliti sul podio, consegnando loro coccarde e trofei. Avremo la conferma di questo grande successo al prossimo appuntamento in calendario l’8 e il 9 aprile al Centro Ippico Le Ginestre di Buscate, Milano. Complimenti a tutti dal presidente del Comitato Fise della Lombardia, Vittorio Orlandi, da tutti i consiglieri e da Luigi Rossoni, consigliere delegato al settore pony del Crl Fise. Con l’augurio di poter vedere altri centri ippici lombardi alle prossime tappe del trofeo.

Fonte: comunicato stampa, foto ©PBiroldi