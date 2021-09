A Valentina Truppa il titolo italiano Freestyle

Bologna, 26 settembre 2021 – Valentina Truppa è la Campionessa Italiana di Freestyle di Dressage 2021. Questo il responso dell’edizione di quest’anno dei Campionati Italiani Assoluti DeNiroBootCo di Dressage in corso di svolgimento negli impianti dell’Horse La Lame Sporting Club di Montefalco.

Dopo aver messo al collo una medaglia di bronzo nella gara tecnica di ieri in sella al giovane Sauvignon, l’appuntato tesserato per Centro sportivo dell’Arma dei Carabinieri ha quindi presentato in rettangolo l’esperto Ranieri. Il primo gradino del podio è arrivato con una percentuale del 74,630.

La medaglia d’argento nel Freestyle è andata, invece, a Nausicaa Maroni (CE Il Cavallino; Lombardia). Dopo aver vinto il titolo tecnico ieri, l’amazzone lombarda in sella a Embajador Sg ha concluso il suo Freestyle con il 71,810. Punteggio che le è valso appunto il secondo gradino del podio.

Il terzo posto e conseguente medaglia di bronzo per un binomio tutto italiano. Quello composto da Pierluigi Sangiorgi (Scuderia Sangiorgi; Emilia Romagna) e Gelo delle Schiave. Insieme hanno fatto registrare una percentuale del 68,640.

A consegnare le medaglie di questa edizione dei Campionati Italiani DeNiroBootCo è stata il Vice Presidente Vicario della Federazione Italiana Sport Equestri Grazia Basano Rebagliati.

Le medaglie tecniche di Junior e Young Rider

È Alessia Volpini la campionessa Italiana per la categoria Junior. In sella a Easy Deasy la giovane amazzone tesserata per il Centro Ippico 3 Emme (Liguria; Istr. Micol Siri) ha chiuso con 141,426. Alle sue spalle medaglia d’argento tecnica per Caterina Sangiorgi (Scuderia Sangiorgi; Emilia Romagna; Istr. Maria Ercolini) in sella a Totally More Bh con 137,544. Bronzo per Rachele Bancora (Asd CI Roncobello; Lombardia; istr. Monica Iemi) in sella a Exupery 7. Per loro punteggio di 132,893.

Maria Vittoria Duranti è la medaglia d’oro del Campionato Italiano Tecnico riservato agli Young Riders. L’amazzone di casa tesserata per il circolo ospitante (Horses Le Lame Sporting Club; Umbria; Istr. Asja Katharina Goetzke) in sella a Bionika di Fonteabeti ha totalizzato il punteggio di 139,471. Alle sue spalle argento per Beatrice Arturi (Ceb Asd; Lombardia; istr. Francesco Zaza) in sella a Grandeur con 136,324, mentre bronzo per Martina Lippi (Gli Aironi Asd; Emilia Romagna; istr. Carlotta Canavese) su Rubin’s Rockstar con 132,236.

Gli ‘altri’ senior

Nella categoria Senior D titolo tecnico di Campionessa italiana per Cristiana Grilli (CE Il Cavallino; Lombardia; istr. Nausicaa Maroni) su Auxiliar che con 130,687 punti ha preceduto sul podio Domenico D’Onghia (L’Oasi del cavallo; Puglia; istr. Norma Laducara) su Fuser che è salita sul secondo gradino del podio con 130,343. Medaglia di bronzo per Janet Scapin (CE Il Cavallino; Lombardia; istr. Nausicaa Maroni) su Eres tu (128,775).

È di Filippo Di Marco (C.E. Il Cavallino; Lombardia; Istr. Nausicaa Maroni) la medaglia d’oro del Campionato Italiano tecnico per la categoria Senior Esperti. Il cavaliere lombardo ha chiuso con 138,872 in sella a Fidelgard. La medaglia d’argento è andata al collo di Carolina Carnevali (C.I. Montebello; Lazio) in sella a Linkedin con 131,774. Bronzo quindi per Eleonora Perroni (Le Piane Asd; Lazio; istr. Emanuela Felici) in sella a Dancier Stern (131,617).

Pony da podio

Ludovica Camerlengo si è aggiudicata il Campionato italiano tecnico Pony. In sella a Chantre 31 l’amazzone tesserata per il C.E. di Mottalciata (Piemonte; istr. Marilia Vittone) ha concluso con 141,735. Argento per Mina Felicitas Simeone (Horse Le Lame Sporting Club; Umbria; istr. Asja Katharina Goetzke) in sella a Chica del Sol con 136,760. Medaglia di bronzo infine per Edoardo Zara (Scud. S.Giacomo; Piemonte; istr. Paola Lerma Zara) e FS Coco Jambo con 135,095.

