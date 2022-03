Von Bredow-Werndl ancora prima

Bologna, 13 marzo 2022 – Ce lo aveva spiegato subito dopo il successo di Neumünster solo una ventina di giorni fa: le serviva un altro risultato per accedere alla finalissima della World Cup di Lipsia, in Germania, dal 6 al 10 aprile.

E così, Jessica von Bredow-Werndl e la quindicenne Dalera non hanno fatto altro che arrivare a ’s-Hertogenbosch, scendere in rettangolo e mettere a segno un bel 90,555%.

Quello che serviva per vincere l’ultima tappa di qualifica, staccare il biglietto per la finalissima e insediarsi in vetta al ranking provvisorio.

Due ori a Tokyo, tre al Campionato d’Europa un mese più tardi e ora la rincorsa per la FEI Dressage World Cup™ 2021/2022. Comunque andrà a finire, Jessica e Dalera hanno già scritto il loro nome nella storia dei migliori rettangoli mondiali.

E il loro sodalizio, già così premiante, sembra ancora in crescita. Rettangolo dopo rettangolo.

L’intesa e l’armonia del binomio espressi in campo a ’s-Hertogenbosch sono apparsi ancora più intrinseci. Dalera ha mostrato grande calma e controllo.

«Tecnicamente credo che sia stato il miglior freestyle che abbiamo mai fatto» ha dichiarato l’amazzone tedesca appena uscita dal rettangolo. «È stato tutto molto facile, regolare, morbido. Non c’è stato neppure un istante in cui ho dubitato che ce l’avremmo fatta».

«Non ho mai avuto una percezione della cavalla così piacevole e gratificante come in questa gara. È stato come fare una semplicissima ripresa… la cosa più normale e semplice di questo mondo. Ed è stato davvero divertente» ha proseguito la von Bredow-Werndl che ha ‘messo in fila’ sul podio l’iconica compagna di bandiera Isabell Werth con Dsp Quantaz (84,870%) e lo svedese Patrik Kittel con Forever Young Hrh (82,500%). Per i risultati completi, CLICCA QUI

Mamma in agosto

Nonostante il momento magico, l’obiettivo sportivo 2022 di Jessica von Bredow-Werndl arriverà fino alla finalissima di Lipsia. La fuoriclasse non sarà infatti in rettangolo con Dalera per il Campionato del Mondo di Herning. Come ha recentemente annunciato è infatti in attesa del secondo figlio, che dovrebbe nascere proprio ad agosto. Congrats Mrs Jessica!