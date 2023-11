MBH Project 2023: ecco i nomi dei finalisti

Roma, 23 novembre 2023 – Con il rientro in Italia dagli Emirati Arabi di Antonio Forgione, promotore del progetto dedicato agli atleti young riders, MBH Project 2023, gli ultimi dettagli della finale del 9 e 10 dicembre sono stati messi a punto.

Mr. Saeed Salem Musallem Bin Ham Alameri, sponsor del progetto con la sua scuderia, ha incontrato a Dubai in una riunione Antonio Forgione; in occasione del meeting i due hanno fatto il punto della situazione e discusso eventuali progetti futuri.

L’imprenditore emiratino, ispirato da suo figlio nonché cavaliere Mohammed Saeed Salem Binham Alameri, sostiene attraverso la figura di quest’ultimo lo sport giovanile a 360° con occhio di riguardo ovviamente all’Endurance, sua grande passione.

Il giovane Bin Ham, dal quale il nome del progetto, è un atleta cresciuto con valori sani e giusti dove il cavallo e il suo welfare sono sempre messi al primo posto.

Sono ancora in corso ricerche dei dati certi nel vari database FEI che dovrebbero assegnare allo stesso il titolo del più giovane cavaliere ad aver vinto una 160 km.

Riuscì nell’impresa nel 2019 a Samorin quando aveva appena 14 anni!

Forgione, atterrato in Italia a Roma, ha approfittato per fare un sopralluogo al Centro Federale del Pratoni del Vivaro (Rm) sede della finale di MBH affidata nelle mani di Maurizio Paolucci dell’Asd Vecchio Gufo.

Tutto sembrerebbe pronto per un epilogo di successo al quale, probabilmente, assisteranno anche i loro sponsor arabi.

Ebbene, a contendersi il prezioso premio MBH saranno 8 atleti, di seguito la lista dei finalisti:

Abruzzo: Antony Verna

Emilia Romagna: Adelaide Lombardi

Friuli V.G.: Mia Bazzo

Lazio: Lavinia Morselli

Lombardia: Beatrice Paiardi

Marche: Elena Carpano

Trentino A.A.: Vittoria Piacente

Veneto: Anna Ginetto

Si ricorda che la finale sarà disputata in due giorni con tre diverse prove il sabato, quella fisica del cavaliere/amazzone, quella teorica e quella in sella in campo.

L’evento culminerà con la gara della domenica che decreterà i vincitori finali che voleranno in Dubai per entrare a fare una esperinza sportiva e culturale unica nelle scuderie MBH.

In bocca al lupo a tutti!

LINK ALLE PROVE

Comunicato SportEndurance