Friuli Venezia Giulia: risultati e numeri

Bologna, 7 giugno 2022 – «I risultati che stanno arrivando in questo ultimo periodo sono un chiaro indicatore di come tutti insieme stiamo muovendoci nella direzione giusta. Sono estremamente fiero. Come uomo di sport e come presidente. Nel nostro sport raramente viene premiata l’improvvisazione e le belle performance dei nostri binomi testimoniano un impegno serio e continuativo. Non posso che ringraziare tutti gli atleti, le loro famiglie, gli istruttori, i comitati organizzatori delle gare e soprattutto i nostri cavalli. Che sono il motore della nostra passione».

Sono state queste le parole che Massimo Giacomazzo, Presidente del Comitato Regionale Fise Friuli Venezia Giulia ha voluto indirizzare a tutti i protagonisti di un weekend davvero speciale.

A dire il vero, la serie positiva l’aveva aperta Valerio Pontarolo a Piazza di Siena, aggiudicandosi la Ambassador Small Tour della kermesse romana, ma anche i risultati del fine settimana appena andato in archivio non sono da meno. Medaglie dall’endurance, dal volteggio e un campionato regionale di salto dai grandi numeri, per un Friuli Venezia Giulia che cresce sempre più solido.

Da San Rossore…

Iniziando dall’endurance, nota di merito da San Rossore, dove si sono svolti i VIM Spa Campionati Italiani Endurance 2022 Open. Tantissime categorie, tanti anche i binomi e su due gradini dei 12 podi, spazio anche alle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Nel Cei1* 104,5km, Sara De Re con Colos ha conquistato l’argento con una media di gara di 18,960 km/h e Nicole Frisan con Stella il bronzo con una media gara di 18,782 km/h.

«L’endurance in Friuli Venezia Giulia sta lavorando molto bene. In soli tre anni abbiamo registrato un incremento di praticanti davvero significativo» ha dichiarato Daniel Braido, responsabile regionale per la disciplina. «Le ragazze a San Rossore hanno fatto una prova eccellente. Nonostante il caldo e le difficoltà di un terreno molto vario la loro gara è stata impeccabile e i loro cavalli all’arrivo erano perfetti. Il che significa un gran lavoro a casa e tanta passione. Meritano davvero tanti complimenti».

… A Pontedera

Il Centro Ippico Lo Scoiattolo di Pontedera è stata invece la location per il secondo successo sportivo del weekend, quello all’insegna del volteggio. Le ragazze del Circolo Ippico Bibop, Silvia Brugnolutto, Emma Barbina, Melissa Kazazi con longeur Giulia Bardelli hanno regalato al Friuli Venezia Giulia il secondo gradino del podio della Coppa delle Regioni di Volteggio 2022 con il bravissimo Vezer. Un alloro sempre molto combattuto, soprattutto in virtù delle nove regioni in lizza (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Sicilia) che si sono giocate il podio fino all’ultima figura.

I campionati regionali di salto ostacoli

E veniamo ora all’appuntamento clou in regione con il jumping. Una sorta di stress test al quale il Centro Ippico Friulano ha risposto con energia, mandando in scena un campionato davvero significativo. I podi assegnati sono stati ben 16. Dalla categoria ‘cuccioli’ dei pony, fino all’assoluto di 2°. Con numeri davvero molto lusinghieri e un’organizzazione che non ha visto sbavature. In sostanza, al centro di Pasian di Prato si è dato vita a una vera festa dello sport equestre. Nella quale i binomi di qualsiasi ordine e livello hanno trovato la possibilità di ‘misurarsi’ con i colleghi e godere di un clima agonistico sano e divertente. Una festa alla quale hanno partecipato con super premi anche i brand amici del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia: Amahorse, A Cavallo, Sergio Grasso, Purina, Vinci da Vinci, Stefano Corai ed EquuStyle.

Il massimo campionato, il 2° grado assoluto, è andato a Michele Facchin, seguito da Filippo Rizzi e Tauca Flora. Tra i binomi di 1° grado, gradino alto per Francesco Slocovich, tallonato da Michael Regini e, in terza posizione, da Anna Frassinelli. Il campionato brevetto senior è stato conquistato da Chiara Rinaldi. Al secondo posto Elisa Liut, mentre sul gradino basso del podio è salito Valerio Pontarolo. Infine, citazione anche per il podio del campionato brevetto junior, con Margherita Crechici, Sophia Tramontina e Emma Maria Patrizio, rispettivamente prima, seconda e terza.