Futurity: da domani a Cremona per i titoli 2020

Cremona, 14 maggio 2021- A forza di scivolare i top rider del Reining sono arrivati fino a qua, è la facile battuta.

Ma in realtà il grande mondo di questa spettacolare disciplina ha semplicemente dato prova di grandissimo senso di responsabilità, e pazienza: e da domani sino al 22 maggio a Cremona si succederanno (finalmente!) le gare del Futurity.

In programma il Futurity 3-4 YRS OLD IRHA-IRHBA-NRHA, l’Eurofuturity 4 YRS OLD NRHA, le finali del Campionato italiano debuttanti & Debuttanti FISE-IRHA-ELEMENTA.

Le NRHA APPROVED CLASSES della stagione 2020 si svolgeranno nei giorni dal 15 al 22 MAGGIO 2021.

Citiamo quasi letteralmente dal sito Mauro Penza’s Reining News:

Il montepremi in palio è ricchissimo: più di 600.000 Euro complessivi, che si contenderanno i 184 tre anni (133 nella categoria Open e 51 No pro) e 171 4 anni in corsa per il titolo europeo (111 Open +60 No pro).

Primi in arena i cadetti, con le qualifiche che si prolungheranno fino alle Consulation di martedì, quando in contemporanea in arena B inizieranno le Finali del Campionato Italiano 2020.

Questa della doppia arena è una novità assoluta per noi in Italia, alla realizzazione di quello che a giusta ragione può fregiarsi del titolo di Big Show di rango continentale hanno contribuito in modo fondamnetlae IRHA-NRHA con la sponsorizzazione importante di Elementa e di altri partner storici.

Per godervi ogni go non dovrete far altro che collegarvi da qui, con le dirette live di Andrea Bonaga!

L’evento si terrà presso gli impianti di “CremonaFiere” – codice stalla 036CR01M – Piazza Ennio Zelioli Lanzini 1, 26100, Cremona (CR) – Google Maps, mentre qui sul sito di Mauro Penza’s Reining News tutti i regolamenti, i programmi e l’agenda completa.