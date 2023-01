Amsterdam: Epaillard fa il tris

Amsterdam, domenica 29 gennaio 2023 – Julien Epaillard in sella a Donatello d’Auge ha vinto oggi pomeriggio il Gran Premio di Coppa del Mondo di Amsterdam (Olanda), dodicesima tappa del girone dell’Europa Occidentale.

Un successo che dimostra come il cavaliere francese non abbia troppo sofferto della perdita del suo formidabile Caracole de la Roque, venduto dai suoi proprietari negli Stati Uniti a Karl Cook.

Grazie a questa vittoria (la sua terza nel girone, dopo quelle di Lione e di Madrid) Julien Epaillard è salito oggi al comando della classifica del girone, superando lo svedese numero uno del mondo Henrik von Eckermann ora in seconda posizione con il tedesco Daniel Deusser al 3° posto.

Il Gran Premio oggi si è risolto con un barrage a otto: Julien Epaillard si è lasciato alle spalle l’elvetico Edouard Schmitz su Quno e il brasiliano Yuri Mansur Guerios su Vitiki.

Emanuele Gaudiano in sella a Crack Balou è stato protagonista di una buona prestazione purtroppo macchiata da quell’errore che lo ha escluso dal barrage decisivo classificandolo come primo dei non ammessi – dunque al 9° posto – grazie a un percorso base molto veloce.

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

https://results.hippodata.de/2023/2257/docs/r_s7.pdf

LA CLASSIFICA DEL GIRONE DELL’EUROPA OCCIDENTALE

https://results.hippodata.de/2023/2257/docs/longines_fei_world_cup_wel_2022_2023_standings_amsterdam.pdf