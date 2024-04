Antonio Garofalo e Carem Sandy, che bella novità!

Gorla Minore, domenica 28 aprile 2024 – Il proverbio dice che il buongiorno si vede dal mattino…! Oggi Antonio Garofalo a Gorla Minore ha conquistato il 2° posto nel Gran Premio dello Csio a tre stelle, uno dei suoi tanti ottimi risultati: ma quello che rende questo risultato speciale è il compagno con il quale Garofalo l’ha ottenuto. Sì, un cavallo nuovo, anzi nuovissimo, visto che è sotto la sella del cavaliere azzurro solo da gennaio di quest’anno: si tratta di Carem Sandy, 10 anni, Oldenburg figlio di London (ex Carembar de Muze, grande campione sotto la sella dell’olandese Gerco Schroeder) e di una figlia di Sandro Boy (altro portentoso nome del salto ostacoli internazionale, vincitore di una finale di Coppa del Mondo con il tedesco Marcus Ehning).

Antonio Garofalo e Carem Sandy sono dunque solo all’inizio della loro carriera agonistica insieme, ma come si vede l’intesa e la consistenza del rendimento sono già notevoli, tra l’altro dopo una serie di ottime prestazioni fornite durante il Toscana Tour di Arezzo. Il 2° posto odierno è stato da loro ottenuto alle spalle del vincitore, l’ucraino Oleksandr Prodan su Moneymaker van het Meulenhof, e davanti all’ugualmente ucraina Anastasia Bondarieva su Calder.

Le belle notizie in chiave azzurra però non sono solo quelle relative ad Antonio Garofalo: tra i sette qualificati per il barrage infatti figurano anche Filippo Bassan su Cerruti de Kreisker ed Elisa Chimirri su Calandro Z, rispettivamente al 4° e 5° posto con un errore ciascuno e distanziati dal cronometro di soli quattro decimi di secondo… ! Due belle conferme da parte di cavalieri giovani (30 e 20 anni rispettivamente: Elisa è giovanissima!) i quali puntano ovviamente a ‘ritornare’ nello Csio di Roma dopo le loro belle prestazioni offerte in Piazza di Siena nel 2023.

Carem Sandy dunque rappresenta una bellissima novità, soprattutto in un momento come quello che sta vivendo il salto ostacoli azzurro (da ricordare che dal 2023 abbiamo perduto un buon gruppo di cavalli di primo livello: F One Usa, Made In’T van Ruytershof, Max van Lentz Schrans… ). Dice di lui Antonio Garofalo: “Si tratta di un cavallo destinato in prospettiva a gare importanti. Appena l’ho provato ho subito sentito qualcosa di speciale: di prove ne ho fatte più di una e la sensazione è stata sempre la stessa…”.

Carem Sandy è stato acquistato nelle scuderie di Paul Schockemoehle dagli sponsor di Antonio Garofalo, Massimo Bonagura e sua moglie Loredana, proprietari della Tenuta Borgo San Giovanni a Roma, i quali stanno riunendo un buon numero di cavalli giovani che sono montati da Federico Jacobone, mentre altri soggetti più maturi – tra i quali Quilazio, l’ex cavallo di Filippo Bologni – sono sotto la sella dei loro due figli. Carem Sandy quindi ha un po’ la funzione di cavallo di punta in attesa che i ‘giovani’ crescano e maturino per poi diventare i numeri uno del futuro per Antonio Garofalo.

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

