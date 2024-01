Basilea: a Devos il Gran Premio di Coppa del Mondo

Basilea, domenica 14 gennaio 2024 – La prima tappa del girone dell’Europa Occidentale di Coppa del Mondo del 2024 è andata in scena oggi a Basilea (Svizzera).

Il Gran Premio ha visto quaranta binomi al via, e tra questi otto hanno raggiunto il barrage. La vittoria è stata conquistata da Pieter Devos in sella a Toupie de la Roque: il cavaliere belga si è lasciato alle spalle la svizzera Janika Sprunger su Orelie e l’austriaco Max Kuehner su Cooley Jump the Q, quest’ultimo più veloce del vincitore ma penalizzato da un errore.

La classifica generale del girone dopo le prime dieci tappe (su un totale di quattordici prima della finalissima in programma a Riyadh dal 16 al 20 aprile) vede al comando il numero uno del mondo Henrik von Eckermann: lo svedese oggi in sella a King Edward ha totalizzato 4 penalità in percorso base classificandosi così al 10° posto.

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

https://results.hippodata.de/2024/2387/docs/r_15.pdf

LA CLASSIFICA DEL GIRONE DELL’EUROPA OCCIDENTALE

https://results.hippodata.de/2024/2387/docs/longines_fei_world_cup_wel_2023_2024_standings_basel.pdf