Circuito Global: ecco il 2021

Bologna, mercoledì 16 dicembre 2020 – In attesa che la vita del mondo intero e lo sport del mondo intero riprendano il loro ritmo naturale e abituale, cominciamo almeno a godere delle anticipazioni di ciò che accadrà (dovrebbe accadere… ) nel 2021. Ieri è stato ufficializzato il calendario della stagione del Longines Global Champions Tour e della Global Champions League, circuito che nel 2020 è stato interamente cancellato dalla pandemia: sedici appuntamenti che coprono un arco di tempo compreso tra marzo e novembre. Tra questi quello che ci tocca più da vicino è ovviamente la tappa italiana del Tour che come sempre verrà disputata a Roma all’interno del meraviglioso Stadio dei Marmi “Pietro Mennea”: i giorni del tanto atteso evento sono quelli dal 9 al 12 settembre. L’apertura del circuito sarà a Doha (Qatar) in marzo, la finale a New York in settembre, i Playoff come sempre a Praga in novembre. Ma ecco di seguito il calendario nel dettaglio.

4-6 marzo Doha Qatar

30 aprile-2 maggio Shanghai Cina

12-16 maggio Amburgo Germania

21-23 maggio Madrid Spagna

27-29 maggio Ramatuelle Francia

3-5 giugno Cannes Francia

18-20 giugno Stoccolma Svezia

25-27 giugno Parigi Francia

1-3 luglio Montecarlo Principato di Monaco

22-25 luglio Berlino Germania

13-15 agosto Londra Gran Bretagna

20-22 agosto Valkenswaard Olanda

9-12 settembre Roma Italia

16-19 settembre Città del Messico Messico

FINALE

24-26 settembre New York Stati Uniti

PLAYOFF

18-21 novembre Praga Repubblica Ceca