Coyle e Legacy: ancora loro… !

Amsterdam, domenica 28 gennaio 2024 – Fenomenale! Daniel Coyle e Legacy hanno vinto il secondo Gran Premio di Coppa del Mondo nel giro di soli sette giorni: domenica scorsa a Lipsia (Germania), oggi ad Amsterdam (Olanda). Davvero impressionante.

Il cavaliere irlandese oggi è andato in barrage insieme ad altri sei avversari: ciò che rende per l’appunto impressionante la sua impresa è che la baia Legacy (Zangersheide, 14 anni da Chippendale Z x Bon Ami) è stata in assoluto la più veloce della frazione decisiva dando ben tre secondi di distacco al 2° classificato, l’olandese Willem Greve su Highway TN, e addirittura cinque al 3°, l’olandese Jur Vrieling su Griffin van de Heffinck. Una prestazione davvero entusiasmante che ha fruttato a Coyle un risultato sensazionale.

In gara abbiamo avuto anche Lorenzo de Luca su F One Usa: un errore più un punto sul tempo in percorso base hanno dato al cavaliere azzurro il 23° posto in classifica

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

https://results.hippodata.de/2024/2399/docs/r_s7.pdf

LA CLASSIFICA DEL GIRONE DELL’EUROPA OCCIDENTALE

https://results.hippodata.de/2024/2399/docs/longines_fei_world_cup_wel_2023_2024_standings_amsterdam.pdf