Estoril delle Roane vince a Wellington

Wellington, venerdì 12 aprile 2024 – Ormai accade non di rado, ma in ogni caso la vittoria di una gara internazionale firmata da un cavallo nato e allevato in Italia montato da un cavaliere non italiano è un evento che fa sempre notizia. Piacevole notizia, ovviamente.

E’ questo il caso di Estoril delle Roane. Il cavallo prodotto dall’allevamento omonimo della famiglia Brotto a Rosà, in provincia di Vicenza (Fabio Brotto è cavaliere internazionale che in sella ai suoi cavalli delle Roane ha ottenuto risultati di alto livello internazionale), ha vinto ieri montato dall’irlandese David O’Brien la categoria a fasi consecutive da 1.45 della giornata di apertura dello Csi a tre stelle di Wellington (Florida), secondo concorso del circuito “ESP Spring Series”. O’Brien ed Estoril si sono lasciati alle spalle 53 avversari chiudendo la seconda fase con poco meno di un secondo di vantaggio sull’ugualmente irlandese Paul O’Shea su Hellcat.

Estoril delle Roane è nato nel 2014 da Cristallo I (Cornet Obolensky x Cassini I) e da Africa delle Roane (Hattrick x Silvio I). Montato da Paolo Zuvadelli ha partecipato al Campionato del Mondo per i cavalli di 7 anni a Lanaken nel 2021 portando a termine buone prestazioni e poi gareggiando in Gran Premi internazionali a partire dal 2023. Nell’estate dello stesso 2023 Estoril ha travalicato l’oceano Atlantico per arrivare nella scuderia della Postage Stamp Farm di proprietà di Annabelle e Stephanie Garrett e di cui David O’Brien è il trainer. Quella di ieri è la sua prima vittoria in una gara internazionale.