Gorla: in GP vince Moya, paura per Paini e Ottava

Gorla Minore, domenica 25 aprile 2021 – Il Gran Premio disputato questo pomeriggio ha posto termine allo Csio a tre stelle di Gorla Minore. Purtroppo la precedenza nella notizia circa la gara va data all’incidente patito da Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio e da Paolo Paini, entrambi franati a terra sull’ostacolo numero quattro del barrage. In un primo momento si è temuto il peggio soprattutto per la cavalla, ma poi la situazione – sebbene seria – è apparsa meno grave di quanto sembrato in un primo momento: le radiografie hanno escluso la presenza di fratture all’arto anteriore che pure doleva moltissimo a Ottava, domani ulteriori accertamenti chiariranno meglio la situazione ma al momento sembra che si tratti di un forte trauma contusivo. Paolo Paini dal canto suo è ugualmente dolorante ma per fortuna senza conseguenze più gravi.

La gara è stata vinta dallo spagnolo Sergio Alvarez Moya in sella ad Alamo. Quest’ultimo è il cavallo con il quale il numero uno del mondo Steve Guerdat ha vinto la finale della Coppa del Mondo 2019 (l’ultima disputata, cioè): il cavallo è poi stato acquistato dal fortissimo calciatore spagnolo Sergio Ramos (capitano del Real Madrid e della nazionale spagnola) per essere affidato appunto a Moya. Questo di Gorla è il primo risultato importante conquistato dai due insieme.

In barrage sui tredici qualificati ci sono stati tre azzurri. Giulia Martinengo Marquet su Kiwi Kick con un errore si è classificata all’11° posto, Francesco Turturiello su Quite Balou con 8 penalità al 13°, mentre di Paolo Paini e Ottava si è detto (comunque in classifica figurano al 13° posto).

LA CLASSIFICA DELLA GARA

https://www.longinestiming.com/equestrian/2021/longines-eef-nations-cup-gorla-gorla-minore/resultlist_6.html