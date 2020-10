Grimaud: Emanuele Gaudiano sempre in alto!

Grimaud, domenica 11 ottobre 2020 – La quantità e qualità di risultati che Emanuele Gaudiano ha ottenuto in tutti i concorsi internazionali a quattro e a cinque stelle organizzati da Hubside Jumping a Grimaud (Francia) è davvero impressionante. L’ultimo in ordine di tempo è recentissimo: oggi! Esatto: oggi pomeriggio in sella a Chalou il nostro cavaliere ha ottenuto il 2° posto nel Gran Premio dello Csi a quattro stelle. Un 2° posto a soli quattro decimi di secondo di distacco dal vincitore, il britannico Scott Brash su Hello Jefferson, e a tre decimi di secondo di vantaggio sul 3° in classifica, il francese Simon Delestre su Chesall Zimequest. Un duello entusiasmante dunque, che ha visto inoltre aggiungersi il 4° classificato, il belga Pieter Devos su Jade van de Bisschop, ugualmente a zero penalità e molto veloce (tre decimi di secondo da Delestre). Questi gli unici concorrenti ad aver chiuso il barrage senza errori. Nel gruppo degli altri quattro finalisti – tutti con uno o più errori – c’è stato chi ha fermato il cronometro perfino prima del vincitore (il francese Julien Epaillard, 7° su Alibi de la Roque con 8 penalità, ma in questo momento uno dei più veloci al mondo), o con un solo centesimo di secondo di ritardo (il belga Niels Bruynseels, 5° su Delux Van T&L con 4 penalità). Un barrage da cardiopalma, insomma… Un duello nel quale Emanuele Gaudiano ha interpretato ancora una volta il ruolo di grande protagonista.

Anche Lorenzo de Luca ha portato a termine una buona prestazione in sella a Nuance Bleue Z: un errore in percorso base e 17° posto in classifica. Alberto Zorzi su Cinsey invece con 9 penalità si è classificato 34°.

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

https://online.equipe.com/en/class_sections/543180