Grimaud: super Bicocchi, super Evita!

Grimaud, venerdì 26 giugno 2020 – Se ieri a Grimaud nella giornata d’apertura del secondo Csi a quattro stelle Emilio Bicocchi era stato grande protagonista in sella a Flinton e a Rondine del Terriccio, che dire della giornata di oggi? Ecco una favolosa vittoria nella ‘grossa’ di questo secondo giorno di concorso in sella a Evita Sg Z, cavalla che aveva terminato il primo fine settimana domenica scorsa con un magnifico 3° posto in Gran Premio. Cosa dire più di quello che si è già detto di questo formidabile binomio? Emilio Bicocchi ed Evita da un anno e mezzo a questa parte non sbagliano una gara (al di là del piazzamento in classifica), producendo una serie di prestazioni entusiasmanti: cresce sempre di più il rimpianto per quella mancata partecipazione alla finale della Coppa del Mondo alla quale si erano qualificati ma che poi è stata cancellata a causa della pandemia… Oggi Emilio Bicocchi su Evita ha vinto lasciandosi alle spalle quarantotto concorrenti, dei quali ben venti qualificati per il barrage: nella frazione decisiva il campione azzurro ha preso e mantenuto un ritmo serrato e incalzante lungo traiettorie utili a risparmiare ogni centimetro di terreno, riuscendo così a staccare di un secondo un velocista del calibro di Julien Epaillard su Usual Suspect d’Auge. Una prestazione semplicemente meravigliosa!

In barrage anche Alberto Zorzi su Clarina: senza errori all’11° posto. Lorenzo de Luca su Amarit d’Amour invece ha chiuso la fase finale con un errore al 13° posto. Emanuele Gaudiano su Contento ha terminato il base a 13 penalità al 40° posto, Roberto Previtali su Zenon Z ritirato.

LA CLASSIFICA DELLA GARA

https://online.equipe.com/en/class_sections/501620