In Puglia al via il Campionato regionale

Bologna, 3 giugno 2021 – Da oggi e fino a domenica 6 giugno, il Circolo Ippico“Il Monte” di Copertino ospiterà insieme al CR Fise Puglia e alla Delegazione Basilicata, il Campionato Regionale di salto ostacoli 2021.

Sono oltre 300 gli iscritti pronti – quest’anno più che mai – a gareggiare per conquistare i prestigiosi titoli regionali, considerando anche i risultati che molti binomi pugliesi stanno vieppiù conquistando a livello nazionale.

Sono infatti recenti gli ottimi piazzamenti e prime posizioni ottenute da junior e senior nelle categorie nazionali del concorso ippico internanzionale di Piazza di Siena a Roma.

Per le due regioni, Puglia e Basilicata, saranno assegnati, i titoli per ben 15 categorie di gara. Dal titolo di Campione Assoluto riservato al II Grado, l’anno scorso vinto da Giancluca Caracciolo, alle altre categorie così come previsto dai regolamenti della Federazione.

Comitato organizzatore e official

A fare gli onori di casa quale show director, Pierantonio Carovini. Che, in quest’ultimo anno ha particolarmente curato il “make up” del suo circolo ippico. A partire dal fondo del campo gara, oggi in sabbia silicia, per arrivare al parco ostacoli, con interessanti elementi firmati da Simon Mihai, il costruttore del parco ostacoli delle Olimpiadi 2021.

Ad accogliere i cavalieri per il Campionato, è inoltre, il presidente del CR Fise Puglia, Francesco Vergine.

Ricordiamo che il campionato regionale di salto ostacoli, come anche quello invernale della stessa specialità o di dressage, è tra le manifestazioni di interesse federale a cui il Comitato Regionale dà il proprio sostegno.

La progressione tecnica dei percorsi di gara è a cura del lombardo Francesco Vano. Presiede la giuria Filippo Scarpetta, coaudiuvato da Paolo De Lorenzo e Antonia Di Giacomo.

Voce del concorso è Milena Borgia La segreteria è affidata a Maurizio Giuseppe Iannò. Maria Angela Tundo ricopre il ruolo di stewart, responsabile del campo prova. I cavalli sono affidati, quale veterinario del Campionato, a Maria Convertini.

Fonte: Fise