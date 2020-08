Jan Tops e la sua Arena: un programma da sogno

Bologna, sabato 15 agosto 2020 – Dopo che le notizie che hanno animato il mondo dello sport equestre in questi ultimi tempi sono state principalmente relative a cancellazioni e annullamenti di eventi sportivi, ecco che Jan Tops e la sua favolosa Tops International Arena a Valkenswaard (Olanda) provvedono a regalare nuovo ossigeno all’asfittico calendario agonistico internazionale. Il programma stilato dall’inventore, fondatore e presidente dell’intero circuito Global Champions (ricordiamo che la stagione 2020 sia del Tour sia della League è stata cancellata completamente) si svolge lungo ben quattro appuntamenti: dal 17 al 19 agosto il Campionato d’Olanda per i cavalli giovani, cioè 4, 5, 6 e 7 anni. Dal 28 al 30 agosto il Global Future Champions sarà dedicato ai cavalieri giovani: pony, children, juniores, young riders e Under 25, un appuntamento internazionale nel quale si confronteranno coloro i quali sono destinati a divenire i campioni del domani. Dal 4 al 6 settembre è in calendario uno Csi a due stelle – con due categorie valide per la computer list mondiale di salto ostacoli – che comprende anche il programma dedicato ai cavalli giovani. Infine il piatto forte dell’intero… menu servito alla Tops International Arena: dal 10 al 13 settembre lo Csi a cinque stelle che vedrà nella giornata di sabato la disputa del Gran Premio “Global Champions” e domenica della gara riservata alle squadre che avrebbero dovuto affrontare la stagione della Global Champions League, oltre allo svolgimento di un contestuale Csi a due stelle e per i cavalli giovani.

Insomma: un programma molto vasto e articolato che coinvolgerà tutti i protagonisti del mondo del salto ostacoli: i cavalli e i cavalieri giovani, gli amatori, i professionisti, i grandi campioni del firmamento internazionale… Se non fosse che ovviamente dovranno essere osservate tutte le restrizioni e le misure di sicurezza imposte dai protocolli per scongiurare il contagio da Covid-19… sembrerebbe di essere tornati alla normale normalità!