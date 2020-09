Rolex e Piazza di Siena: insieme nella bellezza

Bologna, mercoledì 9 settembre 2020 – Tra tante notizie che ci raccontano di concorsi rinviati, cancellati, chiusi, blindati eccetera eccetera… eccone una finalmente positiva: Rolex sarà ancora una volta partner del concorso ippico internazionale ufficiale d’Italia, lo Csio di Roma a Piazza di Siena! Il connubio tra Rolex e Piazza di Siena è nato a partire dal 2018, quando Piazza di Siena anche a seguito di questa fondamentale partnership si è presentata agli occhi del pubblico di tutto il mondo in veste completamente rinnovata grazie all’enorme lavoro svolto da Fise e Coni: il restauro completo dell’intera area che ha riacceso una bellezza splendente, ma soprattutto il ritorno dell’erba sul terreno di gara. Indimenticabili le emozioni provate nel ritrovarsi al cospetto di una meraviglia del genere, ancor più valorizzata da un arredamento circostante (tribune, stand, costruzioni di servizio) fatto di materiali naturali dai colori caldi e morbidi su dimensioni estremamente contenute così da esaltare lo splendore originale del tutto. Emozioni indimenticabili amplificate poi dai successi sportivi che i campioni azzurri hanno conquistato sul campo: prima l’Italia ha vinto la Coppa delle Nazioni (per il secondo anno consecutivo!) grazie alle favolose prestazioni di Luca Marziani, Giulia Martinengo Marquet, Emanuele Gaudiano e Bruno Chimirri, e poi il fenomenale Lorenzo de Luca ha conquistato il Rolex Gran Premio Roma, firmando un’associazione di vittorie – Coppa/GP – che non si verificava dal 1976… ! Come non riconoscere un impatto davvero… straordinario di Rolex sulla vita di Piazza di Siena?

“Non potevamo aspettarci di meglio”, ha detto il presidente della Fise, Marco Di Paola, a proposito del rinnovato accordo con Rolex, “in considerazione del percorso comune che la nota maison svizzera, ha deciso di condividere con Fise, Coni, Sport e Salute e Roma Capitale, nel lavoro di valorizzazione e rilancio di uno degli eventi più affascinanti al mondo. La partnership con Rolex ha trasmesso fin dal 2018 nuova energia, grande dinamismo ed entusiasmo che, tra l’altro, hanno anche consentito alle istituzioni sportive e locali di restituire come un gioiello Piazza di Siena e Villa Borghese alla collettività per 365 giorni l’anno. Un obiettivo raggiunto per il quale un ringraziamento voglio rivolgere a nome di tutti gli sport equestri italiani certamente a Rolex per la rinnovata fiducia, ma anche a tutte le istituzioni locali, al Coni, a Sport e Salute e in particolare a Diego Nepi Molineris, Event Director dello Csio di Piazza di Siena, che forse prima di tutti ha creduto in quel sogno che oggi è diventato realtà”.

Non ci rimane dunque da far altro che attendere ansiosamente i giorni che vanno dal 27 al 30 maggio del 2021 (Coppa venerdì 28, Rolex GP Roma domenica 30): quando potremo finalmente rivivere le emozioni e le gioie che la maledetta pandemia del Covid-19 ci ha negato in questo 2020 costringendo la Fise e il Coni a cancellare l’evento dal calendario agonistico. Torneremo tutti a Piazza di Siena con ancora più voglia di sport e di bellezza.