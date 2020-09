Il Covid colpisce il 2021: cancellato Amsterdam

Bologna, mercoledì 9 settembre 2020 – E’ una ‘notizia’ quella di un concorso ippico internazionale cancellato? Purtroppo di questi tempi non lo è… Ma quella della cancellazione dello Csi-W di Amsterdam lo è, invece, eccome: perché il concorso olandese è la prima vittima della pandemia del 2021… ! Esatto: 2021, l’anno prossimo. L’evento sarebbe stato in calendario dal 28 al 31 gennaio come dodicesima tappa sulle tredici previste dal girone dell’Europa Occidentale di Coppa del Mondo, un girone che ha già perso i concorsi di Oslo, Helsinki, Stoccarda e Madrid: ma tutti in calendario nel 2020… ! Adesso travalichiamo i confini temporali dell’anno per arrivare quindi al 2021. Ovviamente per quanto riguarda la sostanziale realtà della situazione che stiamo vivendo ben poco cambia tra dicembre 2020 e gennaio 2021, tuttavia è innegabile che la cosa faccia una certa impressione… consolidando ulteriormente la natura dell’interrogativo che già da tempo ci stiamo tutti ponendo: che ne sarà della finale della Coppa del Mondo prevista a Goteborg (Svezia) dal 31 marzo al 5 aprile 2021?