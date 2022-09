Sicilia: ad Ambelia torna la Coppa degli Assi

Catania, 9 settembre 2022 – Coppa degli Assi, con quasi quarant’anni di storia, è, dopo piazza di Siena, il più antico tra i concorsi ippici internazionali d’Italia.

L’evento agonistico FEI riconosciuto a livello internazionale, organizzato dall’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia e promosso dalla Regione Siciliana, con il supporto tecnico di Fieracavalli, quest’anno per la prima volta mette in campo un nuovo format.

Infatti, in occasione della sua 37 ª edizione, il concorso raddoppia l’appuntamento coprendo due fine settimana consecutivi: dal 23 al 25 settembre e poi ancora dal 29 al 2 ottobre 2022, nel Centro Equestre del Mediterraneo di Ambelia a Militello in Val di Catania (CT).

Grandi opportunità per il doppio weekend di sfide: il binomio che si aggiudica la classifica individuale dell’ultima tappa dell’Italian Champions Tour – il primo circuito nazionale di salto ostacoli a squadre promosso da Fieracavalli e dalla Regione Siciliana – e il vincitore del Gran Premio Coppa degli Assi potranno conquistare la WILD CARD, che garantisce l’accesso alle competizioni internazionali di Jumping Verona 2022 nel contesto dell’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli Longines FEI Jumping World Cup™.

In attesa di tornare a calcare anche il campo naturale della Coppa degli Assi – la Favorita di Palermo – nella seconda settimana di Ambelia, riservata al CSI1* e CSI3*, è atteso il Gran Premio finale in due manches di h1.50, in cui i binomi si sfideranno per accaparrarsi il montepremi di 52mila euro.

L’importanza della gara – che dal 1976 ha visto concorrere nomi del calibro dell’azzurro Raimondo D’Inzeo, del fuoriclasse brasiliano Nelson Pessoa, del francese Michel Robert o ancora dell’austriaco Anton Martin Bauer – conferma nella 37ª edizione il ritrovato prestigio sportivo con una rosa di iscritti noti al concorso, tra cui spiccano i nomi di Alberto Zorzi, Filippo Bologni e Lorenzo Correddu.

L’appuntamento con il grande sport equestre vi aspetta ad Ambelia dal 23 al 25 settembre e dal 29 al 2 ottobre 2022.

