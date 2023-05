A Sumirago Varesecavalli è Western!

Varese, 22 maggio 2023 – Il 3 e 4 Giugno a Sumirago, presso gli impianti rinnovati di Badi Farm, avremo l’ottava edizione della competizione western Varesecavalli.

Promossa dal Consorzio Cavalli Varese e dalla ASD Versatility Ranch & Stock Horse club, quest’anno è una delle tappe del “Circuito Western”, ben 7 gare collegate che portano gli atleti dalla Lombardia al Piemonte a gareggiare in bellissime location.

Torniamo ora all’evento del 3 e 4 Giugno: molto interessante il programma delle competizioni con ben 4 Trofei in palio.

Le competizioni partono dalla morfologia, per le varie razze western (in giugno AQHA mentre a Settembre anche per le altre razze ), poi Showmanship con il prestigioso Trofeo, Horsemanship (la gara più importante per le scuole dove si giudica l’assetto del Cavaliere e la relazione che ha con il suo cavallo) anche per questa specialità un importante Trofeo, per poi passare al Western Pleasure, Western Riding.

Per il Ranch Riding, specialità che porta i nostri Cowboy a ritornare a “showeggiare” i propri cavalli nella tradizione western di lavoro, oltre che alle categorie classiche avremo il Trofeo.

Il Trail horse non poteva mancare e si partirà dal Trail in Hand a per arrivare alla categoria Open.

La regina delle Gare il Reining ha un suo Trofeo offerto da Badi Farm, allevamento specializzato nella produzione di cavalli Versatility ma anche Reining.

Una grande festa per gli atleti Fitetrec Ante, ASI e delle altre varie “firme” che collaborano nella promulgazione della monta Western in Italia.

Per info Az. Agr. Badi Farm