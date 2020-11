Il Mountain Trail? Non c’è ostacolo che lo fermi!

Varese, 14 novembre 2020 – Concluse le Finali Nazionali di Mountain Trail – ACSI 2020, con l’organizzazione affidata a IMTHA.

Finale riuscita ottimamente nonostante le numerose difficoltà dell’anno in corso, che tutti i comitati organizzatori stanno vivendo a causa delle resrizioni causate dal Covid-19.

Svoltesi dal 30 ottobre al 1 novembre scorsi presso Cascina Menegon ad Angera (VA), nella splendida cornice del Lago Maggiore, le competizioni hanno visto confrontarsi numerosi binomi per una totalità di oltre 120 entrate.

Nella giornata di sabato si sono svolte le gare della Finale Nazionale. Mentre la domenica è stata dedicata al Trofeo dei Centri, che ha visto Acero Rosso Ranch e Cascina Menegon contendersi il primo posto con un pari merito.

Futurity, in hand per soggetti di 3 anni, vinto dalla giovane amazzone Aurora Nericcio con Run Soul Blu.

Categoria In Riding per i 4 anni, vinto invece dalla padrona di casa Jessica Menegon con la sua puledra Zafira.

Primo posto per il Super Mario Bros di Clara Zampese con Peter nella categoria Open del primo Freestyle di Mountain Trail svolto in Italia, e per la Khaleesi Federica Gironi ed il suo drago Justin nella la categoria Novice.

Il Titolo di IMTHA OPEN CHAMPION 2020 va a Jessica Menegon con Zafira, mentre la piccola Carola Gardin conquista il primo posto nella categoria Novice Youth 6-12 Riding, in sella al saltatore Ideal.

La sinergia tra i centri partecipanti, provenienti da Piemonte, Lombardia ed Emilia, lo staff di Cascina Menegon e il gruppo IMTHA ha permesso lo svolgimento delle Finali Nazionali Mountain Trail in un ambiente positivo e costruttivo. di grande collaborazione e sportività.

Che dà grandi speranze per il raggiungimento dell’obiettivo di IMTHA: un Mountain Trail unito, inclusivo e trasparente.

Comunicato Ufficio Stampa IMTHA, qui il sito ufficiale

Sofia Gaelle Lampugnani