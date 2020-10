National Championships 2020 Barrel e Pole: con Acsi al Palacittà di Travagliato

Brescia, 19 ottobre 2020 – Ormai il Super finale di stagione NBHA è alle porte, dal 12 al 15 Novembre al Palacittà di Travagliato (BS), si svolgerà il National Championships 2020 di Barrel Racing e Pole Bending, riconosciuto ACSI.

L’evento più atteso in assoluto della stagione 2020 per tutti gli appassionati del settore.

Appuntamenti unici per le nostre discipline, tutta la programmazione dell’anno si concentra su questo evento per gli addetti ai lavori. A partire dal Futurity riservato ai cavalli di 4 Anni, il Juvenile per i soggetti di 3 anni, che non devono mai aver fatto gare prima in nessun circuito, pena esclusione dalla competizione, la consueta Coppa delle Regioni, che vedrà sfidarsi in arena tutti i distretti NBHA e i loro Cavalieri, dalla Sicilia al Piemonte sono attese oltre 10 delegazioni, per concludere ovviamente con il National Championships Open, Lady, Senior & per la prima volta quello riservato alla categoria Amateur.

Attesi circa 200 Cavalli tra le diverse categorie, un successo in un annata così particolare e difficile, come in tutti i settori causa Covid-19, l’evento si svolgerà rigorosamente a porte chiuse, anche se l’attuale DPCM, prevede un apertura per circa 200 visitatori nel nostro caso, ma per la tutela di tutti i partecipanti, assistenti e addetti ai lavori, la dirigenza ha deciso di seguire questa linea.

Comunque per tutti gli appassionati dell’adrenalina, potranno seguire tutti i Top Riders Italiani e provenienti anche dal resto d’Europa in Streaming, l’evento di fatti sarà trasmesso totalmente in diretta, sul canale Youtube Top Horse TV in alta definizione.

Foto, classifiche e Video Diari ogni giorno, con gare e interviste istituzionali e dei vincitori nei social Facebook: NBHAITALIA e Instagram: NBHAITALY. Speciali dell’evento inoltre saranno trasmessi, su alcuni programmi del digitale terrestre, Rai Play e Sky tv.

Per sapere chi saranno i prossimi Binomi a aggiudicarsi i titoli più attesi della stagione 2020 e entrare nell’albo d’oro NBHA, non vi resta che stare con noi dal 12 al 15 Novembre.

Comunicato Ufficio Stampa NBHA Italy – Agati Sandro