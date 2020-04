Bologna, 30 aprile 2020 – Appassionati e innamoratissimi dei propri cavalli. Come Biagio ce ne sono tanti in Sicilia, una regione che contrariamente a quanto si è abituati a pensare, è ricchissima di cavalli e non solo quelli noti per le vicende di cronaca. Parliamo di quelli tenuti come gioiellini nel terreno dietro casa, magari insieme a quelli di pochi amici che condividono la stessa passione. Non centri ippici, non scuderie blasonate ma luoghi dove condividere passione allo stato puro, ricercando le proprie eccellenze e impegnandosi a fondo.

Anche in momenti di crisi spaventosa e di incertezze come quelli che stiamo attraversando, allevare – a tutti i livelli – è una impegnativa e positiva promessa per un domani più sereno, per una vita che si rinnova, per la prosecuzione proprio della passione per il cavallo e della ricerca dell’eccellenza.

Per questo abbiamo deciso di pubblicare il banner di Biagio e del suo One Special Tribute, come riconoscimento e augurio rivolto a tutti gli allevatori, di tutti i cavalli. Un tributo davvero speciale.

Forza, forza, forza!