Ammazza il cavallo per dargli una lezione. E ora va in prigione

Bologna, 29 novembre – Il tribunale di Grasse ha emesso la propria sentenza: Thornton è colpevole e deve scontare 1 anno di prigione. Ecco l’epilogo di una ‘storiaccia’ che ha funestato il mondo del salto ostacoli in Francia.

L’imputato, ora condannato, è il cavaliere irlandese residente in Svizzera Kevin Thornton che in occasione del Gpa Festival di ottobre 2016, aveva sottoposto il suo stallone grigio di 10 anni, Flogas Sunset Cruise, a una sessione punitiva di lavoro sulle piste del’ippodromo di Cagnes-sur-Mer fino a causarne il decesso per sfinimento.

Il tribunale, che è andato ben oltre i tre mesi di prigione richiesti dal pubblico ministero, ha stabilito 12 mesi di carcere per Thornton, l’interdizione definitiva a detenere qualsiasi tipo di aninale e 5 anni di ulteriore interdizione dalla professione di cavaliere.

Sempre il tribunale di Grasse ha poi disposto un serie di pene pecuniarie per rimborsare le molte associazioni animaliste che si sono costituite parti civili nel procedimento, nella misura di 1500 euro l’una, più 1000 euro di interessi.