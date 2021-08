Caduta fatale a Colognole di Pontassieve

Bologna, 22 agosto 2021 – Una tranquillisima uscita in campagna si è trasformata in tragedia a Colognole di Pontassieve, in Toscana. Un cavaliere di 27 anni nel pomeriggio di ieri è stato disarcionato dal proprio cavallo durante una passeggiata.

Nella caduta, che ha coinvolto tanto il cavallo quanto il cavaliere, entrambi sono rotolati in una scarpata. Purtroppo per il cavallo l’esito della caduta è stato mortale. Il cavaliere invece e ha finito la rovinosa caduta in uno specchio d’acqua, procurandosi la frattura di una gamba.

In soccorso dell’uomo sono arrivati sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Pontassieve, i carabinieri, il 118 e l’elisoccorso Pegaso.