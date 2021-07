Continua il valzer delle botticelle, i cavalli non ringraziano

Roma, 9 luglio 2021 – Sospesa dal Tar del Lazio l’ultima ordinanza di Virginia Raggi, sindaco di Roma, sul servizio delle cosiddette ‘botticelle’.

Un valzer molto poco divertente, un tira e molla desolante tra le parti in causa.

benessere dei cavalli addetti, consentiva lo svolgimento dell’attività solo a partire dalle ore 18. ‘ordinanza in questione, al fine di salvaguardare il, consentiva lo svolgimento dell’attività solo a partire dalle ore 18. E con una temperatura inferiore ai 25 gradi, invece dei 30° che segnavano sin qui il limite.

Immediato il ricorso dei vetturini al Tar, di ieri la decisione del giudice che ne ha disposto la sospensione, in attesa dell’udienza di discussione in camera di consiglio, fissata per il 3 agosto prossimo.

Dichiara Anna Cavalli, responsabile Area Equidi della sede LAV di Roma: “La decisione del Tar ci lascia negativamente sorpresi. Anche perché analoghe ordinanze dei sindaci passati non erano mai state messe in discussione. Chiediamo al sindaco di reiterare l’Ordinanza con positive modifiche, al fine di evitare ulteriori sofferenze ai cavalli. Ricordiamo, in ogni caso, che il Regolamento Comunale Tutela Animali prevede comunque lo stop alla circolazione delle botticelle tra le 13 e le 17, fino a metà settembre. E che ogni violazione dovrà essere puntualmente sanzionata dalla Polizia locale”.