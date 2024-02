I My Little Pony sono (al) Cute!

Londra, 19 febbraio 2024 – Che fossero carini lo sapevamo già: anzi, irresistibili.

Non esiste bambina (qualunque sia l’epoca geologica in cui lo è stata, bambina) che non abbia fatto collezione di My Little Pony o, alla nostra latitudine, Mio Mini Pony: so cute, così carini!

A seconda della capacità della paghetta di ciascuna abbiamo riempito comodini, scaffali e camerette di piccolissimi adorabili ponetti. E faceva lo stesso se non erano realistici emmeno da lontano: incarnavano comunque i nostri sogni.

E un sogno è così lontano che può essere indifferentemente sauro o azzurro, avere la criniera lunga o color arcobaleno.

Ma intanto lo sogni, e questa è l’unica cosa che importa.

Se ve ne manca qualcuno nella collezione sappiate che alla Somerset House di Londra fino al 14 aprile 2024 c’è Cute: mostra di opere d’arte contemporanea e fenomeni culturali.

Tra cui musica, videogiochi, giocattoli, social media: e My Little Pony, so cute!