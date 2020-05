L’Abruzzo apre uno spiraglio allo sport: i proprietari possono muovere i loro cavalli, nel rispetto delle norme anti-Coronavirus

Pescara, 2 maggio 2020 – La Regione Abruzzo segue a ruota la Liguria e consente, con l’ordinanza 52 del 30 aprile 2020, una serie di attività motorie tra cui gli sport equestri non di squadra.

Più precisamente, così recita il documento ufficiale: “…sono consentiti all’interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio

regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura.

Per le citate attività sportive:

1. è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce;

2. sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo;

3. che è consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l’addestramento agility, la disciplina del cinowork, sleddog;

4. che è consentito svolgere le suddette attività sportive dalle ore 6.00 alle ore 20.00 ed esclusivamente in modalità individuale

Ricordiamo la situazione Coronavirus in Abruzzo, aggiornata al 1° maggio 2020: 16 ammalati in terapia intensiva, 297 in terapia non intensiva su 2.948 casi totali.

Numeri che pongono la regione Abruzzo, di fatto, tra quelle italiane sinora meno colpite dalla pandemia.