Sardegna: c’è posto anche per loro

Bologna, 17 luglio 2022 – Weekend infuocato anche in Sardegna, con temperature che ‘spingono’ decisamente verso l’acqua… Ed è quello che è successo sulla spiaggia del Poetto. Dove in una porzione dedicata agli amici a quattro zampe dal comune di Quartu, questa mattina sono arrivati anche quelli a quattro gambe.

Un paio di cavalli hanno infatti cercato refrigerio tra i flutti, concedendosi – con il loro cavaliere – una rigenerante passeggiata in mare. La piacevoòle notizia è che i bagnanti, già propensi alla presenza in quella porzione di spiaggia di cani, non hanno mostrato particolare timore rispetto ai ben più corpulenti cavalli. Che non li hanno neppure lontanamente convinti ad allontanarsi. Anzi, semmai sono stati apprezzati e osservati da vicino con piena simpatia da parte di tutti.

Grande merito ai responsabili locali del comune della Sardegna che hanno previsto sulla spiaggia di Margine Rosso uno spazio anche per gli animali