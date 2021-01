Spaventoso incidente: due cavalli annegano nello Schwarzach

Bologna, 11 gennaio 2021 – La polizia della Baviera ha diramato il tristissimo bollettino di quanto accaduto a Greding domenica 10 gennaio. Secondo quanto apprendiamo, due stalloni Haflinger sono morti annegati nello Schwarzach dopo essere sfuggiti al controllo dell’uomo che li stava attaccando a una carrozza.

Claus Luber, 44 anni, è un uomo di cavalli piuttosto esperto, noto per le sue esibizioni equestri proprio con gli attacchi con gli Haflinger. Nel primo pomeriggio di domenica, con la moglie, si sarebbe trovato in scuderia per attaccare i due cavalli a una carrozza da maratona. Improvvisamente, questi avrebbero preso la fuga.

A nulla sono valsi i tentativi di fermare la pazza corsa. I due animali sono finiti con la carrozza nel fiume adiacente alla scuderia, lo Schwarzach, che in questa stagione ha una profondità di un paio di metri.

A nulla sono serviti purtroppo anche gli sforzi di Luber e della moglie per cercare di liberare i cavalli dall’attacco che ha funzionato esattamente come una incontrastabile zavorra.

Claus Luber è al momento ricoverato in gravi condizioni seppur non in pericolo di vita, mentre purtroppo per i cavalli non c’è stato nulla da fare.

Data la profondità dell’acqua e la complessità del recupero, sono intervenuti sul posto anche le squadre subacquee dei vigili del fuoco di Norimberga e le operazioni del macabro recupero sono durate fino a tarda sera.

Ora gli inquirenti stanno tentando di capire cosa possa aver spaventato gli animali tanto da spingerli a una fuga così incontrollabile.

Nota – Per una questione di rispetto nei confronti di tutte le vittime di questa tragica vicenda, Cavallo Magazine si astiene dal riproporre le immagini più crude del recupero dei poveri cavalli