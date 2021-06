Un’asta per il futuro di Ramirez

Bologna, 17 giugno 2021 – Asta. Istituto vendite giudiziarie. Ci si trova di tutto. Dai Rolex agli yacth. Dalle Ferrari ai castelli.

È con una sgradevole sensazione di tristezza che dobbiamo ammettere che, di tanto in tanto, ci si trovano anche i cavalli. Tra i beni mobili. Come fossero oggetti qualsiasi. Magari un po’ polverosi.

Spesso si tratta di cavalli ‘plebei’, come quelli che passarono sotto al ‘martelletto’ un po’ di tempo fa in provincia di Como. A volte anche ‘blasonati’ come quello che andrà all’asta domani.

Ma indipendentemente dalla tipologia, stiamo sempre parlando di animali che amiamo. E ai quali siamo abituati a dare un nome.

Quello che sarà oggetto di asta (tecnicamente vendita sul posto con gara online ‘raccolta di offerte’) si chiama Ramirez. Proprio come il famoso istruttore e cavaliere toscano. E proprio la Toscana è la regione in cui il cavallo è al momento ospitato, presso un centro ippico a San Polo, una frazione di Arezzo.

È un sBs (Belgian Sport Horse) e ha 7 anni. In Italia c’è arrivato perché voluto dal suo proprietario che, secondo quanto dicono al centro ippico che l’ha in carico, a un certo punto avrebbe smesso di far fronte ai propri impegni. Destino imperscrutabile… Era venuto in Italia per diventare un campione di dressage e ora invece Ramirez si trova in un frangente molto incerto della sua vita.

Al centro ippico hanno continuato ad accudirlo e rispettarlo. Anche se il proprietario era sparito. Ma, non potendo considerarlo proprio, è stata doverosamente avviata la procedura di vendita all’asta.

Il prezzo base è fissato in 5.900 euro con rialzi minimi di cento euro. Fortunatamente pare che ci siano stati diversi interessamenti. Nell’ottemperanza della legge, l’Ivg ha comunicato per raccomandata l’effettuazione dell’asta anche al proprietario, che tuttavia non vi potrà partecipare.

