Dalla Polonia, per raffreddare i bollenti spiriti…ah no: i cavalli dopo il lavoro

Invece la ricerca effettuata all‘Università delle Scienze della Vita di Lublino ha investigato l’effettiva utilità di raffreddare i cavalli, in una stagione mite e dopo un esercizio non troppo intenso, tramite docciatura.

Un obiettivo meno importante dal punto di vista politico, ma certamente sempre di attualità per chi monta a cavallo.

La domanda a cui risponde lo studio è: i cavalli da diporto devono essere raffreddati dopo un esercizio non molto intenso?

La risposta è stata data dall’equipe guidata dalla professoressa Iwona Janczarek prendendo in esame metodologie abitualmente utilizzate nelle scuderie di tutto il mondo.

Per la precisione l’irrorazione con acqua fredda di:

arti

parte superiore del corpo, dietro la testa e sui fianchi

sia gli arti che la parte superiore del corpo

I test sono stati effettuati subito dopo l’esercizio e a 10/20 minuti dalla sua fine su un gruppo di 19 castroni, un altro gruppo di controllo non è stato docciato dopo il lavoro.

Il test prevedeva la registrazione e l’analisi sia della temperatura rettale che della superficie corporea.

Risultato, testuale: “L’applicazione di acqua fredda solo sulle parti inferiori del corpo è stata efficace e può essere consigliata per l’uso pratico nelle condizioni descritte”.

Più specificatamente: Il raffreddamento degli arti versando acqua più volte ha modificato la temperatura corporea superficiale da 34,2 ± 0,37 °C a 32,0 ± 0,32 °C ed è stato più efficiente dell’applicazione ripetuta di acqua fredda sia sulla parte superiore che su quella inferiore del corpo, portando a un cambiamento di temperatura da 34,6 ± 0,26 °C a 33,2 ± 0,36 °C. Pertanto, l’applicazione di acqua fredda solo sugli arti è sufficiente per raffreddare il cavallo dopo un esercizio di media intensità a temperatura dell’aria moderata (circa 24 °C).

Qui lo studio completo da MDPI, Open Access Journal