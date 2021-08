Vastu Shastra, energie e cavalli in casa

Bologna, 10 agosto 2021 – Il Vastu Shastra è probabilmente l’architettura olistica più antica del mondo. Considerata la ‘scienza dell’architettura’ è un ramo della cultura indiana che risale a più di 5mila anni fa.

Vastu Shastra è in pratica una dottrina basata su precetti nati da una visione tradizionale del modo, in cui le leggi della natura esercitano una influenza sulle abitazioni umane.

E se di leggi della natura stiamo parlando, ecco che anche i cavalli nell’arte giocano la loro parte…

Se per esempio dobbiamo scegliere un quadro con cavalli per il nostro soggiorno, secondo il Vastu Shastra dovremmo prediligere i grigi. Per quanto i cavalli siano di per sé simbolo di progresso ed energie positive, il bianco porta intrinseci i criteri di pace e purezza. Quindi i cavalli ‘bianchi’ (che poi sappiamo essere grigi…) hanno la proprietà di calmare le turbolenze che vagano invisibili nell’ambiente e contribuiscono a una quotidiana comunicazione positiva.

Sempre mutuando i criteri architettonici del Vastu Shastra, i cavalli di un’immagine (quadro e fotografia che sia) non devono correre in direzioni diverse. Devono muoversi tutti ‘nello stesso verso’ dal fondo dell’immagine verso l’esterno e non devono indossare finimenti. Il movimento dei cavalli deve fluire dall’immagine senza interruzione. Nell’accesione più tecnologica, il Vastu Shatra suggerisce che analoga immagine possa essere usata anche sul desktop del computer.

Dopo la qualità, passiamo alla quantità… Il Vastu Shastra suggerisce che sette cavalli siamo meglio di uno. Sette è il numero del buon auspicio secondo le scritture. Universale e naturale. La carrozza del dio sole è trainata da sette destrieri, sempre raffigurati in movimento. I colori dell’arcobaleno sono sette e, nel cielo ci sono sette saggi. Insomma, il sette è il numero fortunato. Vale la pena provare no?

Appendere un’immagine con sette cavalli grigi che galoppano sulla spiaggia porta energia e positività. Consente di lavorare con più dinamismo. Quindi aumentare la crescita del proprio business.

Se siete in pensiero per la vostra attività, fatevi aiutare dal Vastu Shastra e dai cavalli.

Ma attenzione: i cavalli non devo essere tranquilli al paddock. Devono essere in movimento per meglio far fluire la loro energia nello spazio.