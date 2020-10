Al via la Fiera Mediterranea del cavallo, seconda edizione

Catania, 07 ottobre 2020 – Si rinnova per il 2020 l’appuntamento imperdibile in Sicilia per tutti gli amanti del mondo equestre, con la Fiera Mediterranea del Cavallo, promossa dalla Regione Siciliana, in collaborazione con Fieracavalli.

Tre giorni – dal 9 all’11 ottobre – ricchi di sport, divertimento e spettacoli per tutta la famiglia e in totale sicurezza. Cornice d’eccezione della manifestazione sarà la Tenuta di Ambelia, la più antica Stazione di monta dell’Isola, a Militello, in provincia di Catania.